На Северном подъезде к Лобне начали устройство тротуаров и дорог

25 ноября 2025, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На строящемся Северном подъезде к Лобне начали обустраивать тротуары. На 550-метровом участке уже уложили асфальт, продолжают наносить разметку и устанавливать дорожные знаки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.