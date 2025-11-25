Достижения.рф

На Северном подъезде к Лобне начали устройство тротуаров и дорог

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На строящемся Северном подъезде к Лобне начали обустраивать тротуары. На 550-метровом участке уже уложили асфальт, продолжают наносить разметку и устанавливать дорожные знаки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.



По словам министра транспорта региона Марата Сибатулина, строители уже смонтировали бортовой камень и приступили к устройству дорожной одежды. Параллельно возводят шумозащитные экраны и отделывают бетонные конструкции. Сейчас готовность дороги составляет около 75%.

​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Новая дорога обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода на внутренние улицы Лобни. Она даст доступ к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово. Участок планируют сделать с двумя полосами движения и пешеходными зонами.

Кроме того, в Лобне продолжают реконструировать 1,5-километровый участок улицы Гагарина. Это позволит вывести транзитный поток из города: грузовики будут ездить через Северный обход без заезда на улицы Батарейная и Букинское шоссе, значительно улучшив транспортную ситуацию. Завершить работы на обоих участках планируют до конца 2025 года.


Ирина Паршина

