В Долгопрудном готовят к открытию каток в Центральном парке Победы

25 ноября 2025, 15:05

Видео: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Бесплатный каток заработает в Центральном парке Победы в Долгопрудном 1 декабря. Сейчас завершается подготовка объекта к открытию. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В настоящее время на катке уже уложили айс-маты с хладоносителем, установили и брендировали борта и подготовили тёплую раздевалку.





«Завершается поэтапная заливка катка. Сейчас толщина льда составляет около десяти сантиметров. Во время заливки верхнего слоя на лёд нанесут логотип «Зима в Подмосковье», — рассказал директор объединённой дирекции парков округа Долгопрудный Сергей Пятковский.