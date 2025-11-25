В Долгопрудном готовят к открытию каток в Центральном парке Победы
Видео: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Бесплатный каток заработает в Центральном парке Победы в Долгопрудном 1 декабря. Сейчас завершается подготовка объекта к открытию. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В настоящее время на катке уже уложили айс-маты с хладоносителем, установили и брендировали борта и подготовили тёплую раздевалку.
«Завершается поэтапная заливка катка. Сейчас толщина льда составляет около десяти сантиметров. Во время заливки верхнего слоя на лёд нанесут логотип «Зима в Подмосковье», — рассказал директор объединённой дирекции парков округа Долгопрудный Сергей Пятковский.Каток сможет функционировать даже в условиях оттепели благодаря системе поддержания температуры льда. Предусмотрен также прокат коньков.