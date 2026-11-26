В подмосковных парках подготовили 160 мероприятий ко Дню матери
В парках Подмосковья 27 и 29 ноября пройдут мероприятия в часть Дня матери. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для жителей и гостей региона подготовили 160 мероприятий – мастер-классы, семейные игры, конкурсы, викторины и интерактивные программы.
27 ноября на 32 парковых территориях состоится тематическое культурное мероприятие «Заботливые руки: День любви и тепла». Всего запланировано 58 активностей.
В парке «Ривьера» Можайского муниципального округа проведут спортивно-игровую программу «Пока мама на работе». Юные посетители примут участие в тематических эстафетах, посвящённых повседневным домашним заботам мам: «Варим маме суп», «Убираем квартиру» и «Собираем стирку». На творческом мастер-классе «Мамочке любимой», дети изготовят поздравительные открытки.
В Зарайском центральном парке культуры и отдыха праздничная программа начнется с акции-встречи «Минута нежности». Желающие смогут сфотографироваться со сказочным героем. Для посетителей организуют беседу «Разговор о важном» с показом видеоролика о семейных ценностях и тематической викториной. На мастер-классе участники создадут сувениры для родных в технике аппликации-паспарту.
В парке Мира городского округа Коломна состоится тематическая программа «Мамин день». Участникам предложат угадать известных мам из сказок, книг и фильмов, принять участие в «Битве поколений», в рамках которой мамам предстоит расшифровать современный молодёжный сленг, а детям – угадать значения слов из детства своих родителей. Продолжением праздника станет интерактивная программа «Мелодии маминого сердца». Завершится программа танцевальным флешмобом «Главная нота».
29 ноября в 50 парках пройдёт тематическое культурное мероприятие «Для милых мам», которое объединит свыше 100 активностей.
В парке «Раздолье» Одинцовского городского округа гостей ждут анимационная программа «Вальс для милых мам», мастер-класс от визажиста, чаепитие, аквагрим «Моя мама самая красивая» и конкурс «Моя мама самая...».
В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово состоится семейная игра «Тёплые мамины ручки». Мамам и детям предстоит с закрытыми глазами узнать друг друга по прикосновениям рук. В рамках интерактива «Какое блюдо здесь спряталось?» участники попробуют определить название блюда по изображенным на экране ингредиентам
В Городском парке Красногорска для посетителей подготовили мастер-класс по созданию поздравительных открыток, анимационную программу «Какая мама хозяюшка?» и детскую викторину «Что умеет моя мама?».
Как отметили в ведомстве, праздничные мероприятия в парках направлены на укрепление семейных ценностей, организацию совместного досуга детей и родителей.
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