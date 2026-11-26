26 ноября 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Подмосковья 27 и 29 ноября пройдут мероприятия в часть Дня матери. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.