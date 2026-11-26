26 ноября 2026, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской клинической больницы спасли жизнь пожилого мужчины с разрывом аневризмы брюшной аорты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в приёмный покой 72-летнего пациента в крайне тяжёлом состоянии с подозрением на внутреннее кровотечение. В ходе обследования врачи диагностировали у него разрыв аневризмы брюшной аорты с формированием забрюшинной гематомы. За брюшиной у него скопилось два литра крови.



Аневризма аорты – расширение участка крупнейшей артерии организма. Она может долго не давать о себе знать. Если истончённая стенка сосуда разрывается, начинается внутреннее кровотечение, что без экстренной операции ведёт к гибели. Пациент срочно был передан из приёмного покоя в операционную.

«За 4,5 часа наша команда, включающая бригаду сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, сестёр операционного блока, заменила повреждённый участок брюшной аорты синтетическим сосудистым протезом. Тем самым было остановлено массивное кровотечение. Помимо этого, в процессе операции мы восполнили объёмную кровопотерю», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Долгопрудненской клинической больницы Алексей Варин.