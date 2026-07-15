В подмосковном посёлке Пионерский продолжают разбирать завалы после атаки БПЛА
Коммунальные службы продолжают разбирать завалы на месте происшествия в посёлке Пионерский. Об этом информирует пресс-служба администрации г.о. Истра.
В ночь на 13 июля вражеские беспилотники атаковали частные жилые домовладения и разрушили их. Сегодня к работе присоединились волонтёры и активисты общественных организаций.
Помимо этого, на место прибыли представители ряда муниципальных учреждений округа и сотрудники окружного управления. Они начали рабочий день с оказания помощи в разборе завалов.
Службы администрации поддерживают постоянную связь с жителями пострадавших домов не только в посёлке Пионерский, но и в деревнях Бабкино и Загорье. По всем вопросам жители могут обращаться в службу «112».
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