В Подмосковье в июле отремонтировали более 1700 элементов детских площадок
С начала июля на детских игровых площадках в Подмосковье выявили и отремонтировали 1 727 элементов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы ведомства регулярно проверяют детские площадки, фиксируя нарушения и направляя информацию коммунальщикам для оперативного реагирования.
Ремонт детских площадок включает замену резиновой крошки, выравнивание песчаного или гравийного слоя, замену прогнивших деревянных досок, сварку трещин на металлических трубах качелей и каруселей, другие работы.
«На территории региона насчитывается более 19 000 детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток. При этом необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в исправное состояние», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Сообщить о нарушениях в содержании детских игровых площадок в своём дворе можно в территориальный отдел Минчистоты.