В Подмосковье в июле отремонтировали более 1700 элементов детских площадок

15 июля 2026, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С начала июля на детских игровых площадках в Подмосковье выявили и отремонтировали 1 727 элементов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Инспекторы ведомства регулярно проверяют детские площадки, фиксируя нарушения и направляя информацию коммунальщикам для оперативного реагирования.



Ремонт детских площадок включает замену резиновой крошки, выравнивание песчаного или гравийного слоя, замену прогнивших деревянных досок, сварку трещин на металлических трубах качелей и каруселей, другие работы.

«На территории региона насчитывается более 19 000 детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток. При этом необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в исправное состояние», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.