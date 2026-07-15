85% подмосковных котельных подключили к цифровому мониторингу теплоснабжения

15 июля 2026, 19:13

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Подмосковье продолжается цифровизация теплоснабжения, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона. Объекты поэтапно включают в единую систему ЖКХ-Центра через передачу данных на платформу «ЖКХ-Контур Подмосковья».





С 2024 года в котельных и центральных тепловых пунктах устанавливают датчики мониторинга температуры и давления, теплосчётчики с приборами учёта подпитки.



Сейчас телеметрические данные поступают в систему с 239 котельных и 1167 ЦТП. Это более 85 % от общего количества запланированных для оснащения датчиками теплоисточников. До конца года план по датчикам контроля температуры и давления выполнят окончательно. Это затронет около 100 котельных и порядка 200 ЦТП.



«Внедрение цифровых технологий в систему теплоснабжения – это переход к принципиально новому уровню надёжности. Ежедневно собираем и обрабатываем большие объёмы данных о состоянии объектов в режиме реального времени, чтобы действовать на опережение, не дожидаясь аварий. Этот год станет важным этапом цифровой трансформации. Оснащение основных источников тепла современными приборами диспетчеризации и контроля позволит операторам ЖКХ-Центра быстрее выявлять отклонения и предотвращать возможные инциденты», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.