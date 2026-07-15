Глава Пушкинского Красноцветов проверил ход капремонта двух школ

15 июля 2026, 18:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов оценил на местах ход капремонта двух школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Первым объектом стал образовательный комплекс на улице Полевой в посёлке Софрино. Его строительная готовность составляет 74%. Сейчас на объекте ведут фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем, обустройство входных групп и благоустройство территорий.

«Личный контроль необходим для подтверждения соблюдения темпов строительства. Наша главная цель – обеспечить ввод объектов в эксплуатацию точно в срок, чтобы 1 сентября ученики смогли прийти в новые, современные и комфортные образовательные пространства», – отметил Красноцветов.