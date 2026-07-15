Глава Пушкинского Красноцветов проверил ход капремонта двух школ
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов оценил на местах ход капремонта двух школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Первым объектом стал образовательный комплекс на улице Полевой в посёлке Софрино. Его строительная готовность составляет 74%. Сейчас на объекте ведут фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем, обустройство входных групп и благоустройство территорий.
«Личный контроль необходим для подтверждения соблюдения темпов строительства. Наша главная цель – обеспечить ввод объектов в эксплуатацию точно в срок, чтобы 1 сентября ученики смогли прийти в новые, современные и комфортные образовательные пространства», – отметил Красноцветов.
Второй объект – первый корпус Софринского образовательного комплекса в микрорайоне Софрино-1. Готовность этого объекта – 71%. Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
На объекте ведут комплексную отделку помещений, укладку линолеума, ремонт кровли. Устанавливаются современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.