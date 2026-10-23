В Подольске обсудили роль народных традиций в укреплении единства страны

23 октября 2026, 16:08

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Научно-практическая конференция «Сила традиций: путь к единству» состоялась 22 октября в культурно-просветительском центре «Дубровицы» округа Подольск. Встречу приурочили ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Мероприятие объединило около 600 участников. В «Дубровицы» приехали этнографы и фольклористы, руководители коллективов народного творчества, мастера декоративно-прикладного искусства, а также другие специалисты, работающие с культурным наследием.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО



«Конференция стала площадкой для обмена опытом и обсуждения того, как сохранять традиции и передавать их следующим поколениям», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«В программу конференции вошли доклады представителей учреждений культуры из нескольких регионов», — отметили в подмосковном Минкульттуризма.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО