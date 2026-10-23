В Подольске обсудили роль народных традиций в укреплении единства страны
Научно-практическая конференция «Сила традиций: путь к единству» состоялась 22 октября в культурно-просветительском центре «Дубровицы» округа Подольск. Встречу приурочили ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Мероприятие объединило около 600 участников. В «Дубровицы» приехали этнографы и фольклористы, руководители коллективов народного творчества, мастера декоративно-прикладного искусства, а также другие специалисты, работающие с культурным наследием.
«Конференция стала площадкой для обмена опытом и обсуждения того, как сохранять традиции и передавать их следующим поколениям», — отмечается в сообщении.
Среди почётных гостей были член Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева, замначальника управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей Виктор Косенков и заведующая отделом нематериального этнокультурного достояния Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Мария Жучкова. Директор учреждения Тамара Пуртова обратилась к участникам с видеообращением.
«В программу конференции вошли доклады представителей учреждений культуры из нескольких регионов», — отметили в подмосковном Минкульттуризма.О работе ансамбля «Беседушка» рассказала его художественный руководитель Анна Гречина. Подольские практики сохранения народной культуры представила руководительница подразделения Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» при Дворце культуры «Октябрь» Елена Бессонова. Выступили также директор Белгородского государственного центра народного творчества Матвей Растворцев и заведующий сектором традиционной народной культуры Брянского областного методического центра «Народное творчество» Иван Булаткин.
Одним из центральных событий стала презентация «Вышитой карты Подмосковья». Это масштабная работа, созданная вручную мастерами региона. Её составили из фрагментов в форме округов области, а вышитые на каждом из фрагментов детали рассказывают о местных культурных кодах: истории территорий, примечательных местах и выдающихся людях, чья жизнь с ними связана.
Над картой работали 75 мастеров из учреждений культуры всех 56 муниципалитетов Московской области. Проект объединил разные техники и авторские решения, сохранив при этом общую идею: показать многообразие региона через его локальные особенности и культурную память.
Завершилась конференция органным концертом. В программу включили произведения с национальным колоритом, которые стали музыкальным продолжением разговора о традициях и культурном единстве.