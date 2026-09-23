В Подольске по программе капремонта обновили 43 многоквартирных дома
В городском округе Подольск этом сезоне в программу капитального ремонта включили 88 многоквартирных домов, в которых предстоит обновить 343 конструктивных элемента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Подрядные организации уже завершили работы в 43 домах.
«В этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет. В реестр квалифицированных подрядных организаций привлекли ещё 170 подрядчиков. Внедрено техническое обследование с искусственным интеллектом. Каждый этап от заключения договора до оплаты взят на личный контроль. Осуществляется ручное сопровождение», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.
Всего за 12 лет в регионе отремонтировали 20 000 МКД.
Ремонтные бригады обновили кровли в 16 домах. Качественная кровля – залог того, что квартиры не будут страдать от протечек, а конструкции дома – от сырости и преждевременного износа.
Отремонтированы внутридомовые инженерные системы в 18 домах. Это важно для защиты фундамента и коммуникаций, исключения сырости в нижних этажах.
В одном МКД заменили лифт. Это напрямую влияет на комфорт и безопасность жильцов, особенно маломобильных граждан и семей с детьми.
Электроснабжение обновили в четырёх домах, а фасад – в одном доме.
Сейчас активные работы идут в 62 многоквартирных домах. Ещё в 37 к ремонту пока не приступали.
Для контроля сроков и качества в Подольске регулярно проводят рабочие совещания с подрядчиками. Сейчас в приоритете – завершение сезонных работ по системам отопления и плоским крышам. Необходимо строго соблюдать регламент и графики, учитывать погодные условия.