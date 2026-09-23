В Москве на МКАД грузовик полностью залил битумом иномарку
В столице на МКАД грузовик облил битумом иномарку. Подробности приводит Telegram-канал «Москва на максималках».
Инцидент произошёл днём 23 сентября в районе развязки с Киевским шоссе. Согласно кадрам с камеры уличного видеонаблюдения, водитель грузовика пытался избежать ДТП и начал снижать скорость.
В результате битум вылился из кузова грузовой машины и полностью залил иномарку, едущую по соседней полосе. Помимо этого, напор вещества раздавил заднее стекло BMW. О пострадавших в настоящий момент ничего не сообщается. Точные причины и обстоятельства ЧП выясняются.
До этого сообщалось о происшествии в Москве. На Абельмановской улице нашли каршеринг с телом мужчины внутри.
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