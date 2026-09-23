В Раменском ликвидировали установленный с нарушениями торговый объект
В Раменском ликвидировали очередной нестационарный торговый объект. Он находился на улице Советской в центре города, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Задача была масштабнее, чем просто демонтаж.
«Объекты на улице Советской – задача, которую поставил глава округа. При выявлении недочётов мы обнаружили объекты, которые стоят действительно законно, но с нарушениями. То есть изначально это должен был быть ларёк по продаже журналов и газет, а по факту там продают овощи и фрукты», – рассказал замглавы Раменского муниципального округа Александр Пивоваров.
После выявления такого объекта составляется акт, направляется предписание о нарушениях. Чаще всего главное замечание – ненадлежащее содержание торговой точки и территории вокруг неё. По предписанию владелец должен устранить нарушения за 14 дней.
«Если такие нарушения не устраняются, объект подлежит демонтажу. С объектами на улице Советской мы расторгли договоры. В дальнейшем демонтажу подлежат другие подобные объектов», – пояснил Пивоваров.Контроль над торговлей не ослабевает. В этом году в Раменском округе уже ликвидировали около 100 НТО, а к концу года это число планируется увеличить до 150.