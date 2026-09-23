В Реутове провели областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья»
23 сентября в Реутове состоялся областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья». Его участниками стали более тысячи школьников 6–8 классов, руководители общеобразовательных, православных и воскресных школ, преподаватели дисциплин «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы православной культуры», а также представители Московской митрополии Русской Православной Церкви, сообщает Министерство образования Московской области.
Перед началом программы гости осмотрели выставку рисунков учеников местной детской художественной школы. Желающие также посетили мастер-классы по живописи и созданию традиционных тканевых кукол.
С приветственными речами к собравшимся обратились митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, первый замминистра образования региона Анна Гребцова и глава Реутова Алексей Ковязин.
Ключевой частью мероприятия стало театрализованное представление «В единстве — сила», приуроченное к Году единства народов России. Сюжет строился вокруг беседы деда с внуком, притчи о семи родах и сцены «Во имя». Актеры раскрыли зрителям важность сплочения ради служения Отечеству.
Хореографические коллективы продемонстрировали культурное многообразие страны, а истории жизни Александра Невского, Сергея Королёва и других великих деятелей вдохновили школьников на созидательный труд.
В финале встречи организаторы вручили всем участникам книгу «России верные сыны» о подвигах святых и героев
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