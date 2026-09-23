В Реутове провели областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья»

23 сентября 2026, 17:54

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

23 сентября в Реутове состоялся областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья». Его участниками стали более тысячи школьников 6–8 классов, руководители общеобразовательных, православных и воскресных школ, преподаватели дисциплин «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы православной культуры», а также представители Московской митрополии Русской Православной Церкви, сообщает Министерство образования Московской области.