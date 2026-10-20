У пенсионера украли полмиллиона рублей из-за внука, желавшего знакомства с девушкой
Полицейские раскрыли в городе Химки кражу у пенсионера полумиллиона рублей из-за внука, который хотел познакомиться с девушкой. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
С заявлением о краже в дежурную часть обратился 70-летний москвич. Сумму ущерба он оценил более чем в 500 000 рублей.
«Было установлено, что с 15-летним внуком заявителя связались аферисты под предлогом знакомства с несуществующей девушкой. Они выманили у него персональные данные, а затем убедили, что с банковских счетов его семьи осуществляется финансирование ВСУ. Во избежание негативных последствий подростку якобы было необходимо передать все имеющиеся средства для декларирования некоему доверенному лицу», – пояснила Петрова.Юноша сообщил злоумышленникам о сейфе в доме дедушки. Не имея ключей от него, он разбил в помещении окно и оставил входную дверь открытой. Приехавший на место лжесотрудник Росфинмониторинга распилил сейф и забрал оттуда деньги и украшения.
После выполнения инструкций молодой человек понял, что его обманули, и рассказал старшему родственнику. Тот обратился в полицию, добавила Петрова.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 18-летнего жителя Москвы, который исполнил в преступной схеме роль курьера. Задержанный дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранта отправили под подписку о невыезде.