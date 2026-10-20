У пенсионера украли полмиллиона рублей из-за внука, желавшего знакомства с девушкой

20 октября 2026, 19:06

оригинал Фото: istockphoto / Okssi68

Полицейские раскрыли в городе Химки кражу у пенсионера полумиллиона рублей из-за внука, который хотел познакомиться с девушкой. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





С заявлением о краже в дежурную часть обратился 70-летний москвич. Сумму ущерба он оценил более чем в 500 000 рублей.

«Было установлено, что с 15-летним внуком заявителя связались аферисты под предлогом знакомства с несуществующей девушкой. Они выманили у него персональные данные, а затем убедили, что с банковских счетов его семьи осуществляется финансирование ВСУ. Во избежание негативных последствий подростку якобы было необходимо передать все имеющиеся средства для декларирования некоему доверенному лицу», – пояснила Петрова.