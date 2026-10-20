Медики не подтвердили оспу обезьян у пяти госпитализированных в Подмосковье

20 октября 2026, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подозрение на оспу обезьян у пяти пациентов, госпитализированных в Раменскую больницу, не подтвердилось. Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением больницы Наталья Прокопец.





На прошлой неделе в подмосковном Минздраве заявили о госпитализации пяти человек, которые имели контакты с предположительно инфицированным. При этом в ведомстве отмечали, что клинических проявлений заболевания у них нет.

«Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с предположительно заражённым оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сказала Прокопец «Интерфаксу».