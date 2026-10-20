Медики не подтвердили оспу обезьян у пяти госпитализированных в Подмосковье
Подозрение на оспу обезьян у пяти пациентов, госпитализированных в Раменскую больницу, не подтвердилось. Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением больницы Наталья Прокопец.
На прошлой неделе в подмосковном Минздраве заявили о госпитализации пяти человек, которые имели контакты с предположительно инфицированным. При этом в ведомстве отмечали, что клинических проявлений заболевания у них нет.
«Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с предположительно заражённым оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сказала Прокопец «Интерфаксу».Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание, больше всего распространённое в отдалённых районах Центральной и Западной Африки.
Болезнь обычно проявляется сыпью, повышением температуры, головной болью и болями в мышцах, увеличением лимфоузлов и сильной слабостью. В тяжёлых случаях возможны вторичные бактериальные инфекции, поражение глаз и внутренних органов.