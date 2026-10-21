В Щёлкове проверили ход модернизации коммунальной инфраструктуры

21 октября 2026, 10:04

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Рабочий выезд на объекты коммунальной инфраструктуры округа Щёлково провёл первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Лабыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.