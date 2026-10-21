В Щёлкове проверили ход модернизации коммунальной инфраструктуры
Рабочий выезд на объекты коммунальной инфраструктуры округа Щёлково провёл первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Лабыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В муниципалитете реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ. Лабыкин обсудил с представителями окружной администрации и подрядчиками сроки и организацию работ, а также технические решения на площадках.
Один из проектов реализуют в деревне Новая Слобода. Здесь ведётся строительство более трёх километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также канализационно-насосной станции. При проведении работ уделяется особое внимание сохранности территории, имеющей статус объекта культурного наследия.
Капитального ремонта требует канализационный коллектор Королёв — Щёлково. Его протяжённость составляет 161 метр. В программу обновления он попал из-за высокой степени износа. Ремонт повысит надёжность водоотведения для более чем 154 тысяч жителей. Проектом предусмотрены замена изношенных участков и установка современных систем контроля. Коллектор направляет стоки на канализационно-насосную станцию «Соколовская». В этом году там также планируют модернизировать насосное оборудование: работы включены в инвестиционную программу.
В государственную программу включён и Межрайонный канализационный коллектор, по которому сточные воды из Фрязина поступают на Щёлковские очистные сооружения. Решение о ремонте приняли после обращений жителей. Работы охватят участок длиной 1,1 километра и затронут более 58 тысяч человек. Сейчас ведётся подготовка закупочных процедур.
На совещании с администрацией и подрядными организациями Дмитрий Лабыкин рассмотрел соблюдение графиков, возможные корректировки технических решений и порядок проведения закупок. Участники также обсудили межведомственное согласование строительных работ.
Контроль качества на объектах ведут эксперты стройконтроля и проектного офиса министерства. При реализации проектов предусмотрено применение современных технологий и материалов.
Всего в этом году в Подмосковье запланированы 96 мероприятий на ключевых объектах ЖКХ. Они включают строительство, реконструкцию и капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений. Как отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, работы организуют так, чтобы не прекращать подачу коммунальных услуг жителям.
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