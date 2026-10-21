На строительстве поликлиники в Красногорске завершили возведение стен
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 400 посещений за смену, строят в составе жилого комплекса «Ильинские луга» на территории округа Красногорск. Об ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
В настоящее время завершено возведение коробки здания.
«Готовы наружные и внутренние стены и перегородки, закончена гидроизоляция подземной части. Ведётся монтаж кровли и оконных конструкций, черновая отделка помещений и прокладка внутренних коммуникаций», — говорится в сообщении.Для взрослого и детского отделений предусмотрены разные входы. В вестибюле детской части сделают игровую зону и помещение для колясок. Приём в поликлинике будут вести врачи общей практики и узкие специалисты.