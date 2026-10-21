В Подмосковье подали более 600 онлайн-заявок на установление тарифов за воду
Свыше 600 раз жители Московской области воспользовались услугой по установлению тарифов за водоснабжение и водоотведение на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Услуга размещена в разделе «Бизнесу», подразделе «Бизнес» — «Тарифы и нормативы». Воспользоваться ей могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Прикреплённые файлы проверит искусственный интеллект, так что некорректные вложения можно сразу заменить.«Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, выбрать цель — установление тарифов или их пересмотр, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы», — говорится в сообщении.