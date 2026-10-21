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В Подмосковье подали более 600 онлайн-заявок на установление тарифов за воду

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 600 раз жители Московской области воспользовались услугой по установлению тарифов за водоснабжение и водоотведение на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.



Услуга размещена в разделе «Бизнесу», подразделе «Бизнес» — «Тарифы и нормативы». Воспользоваться ей могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

«Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, выбрать цель — установление тарифов или их пересмотр, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы», — говорится в сообщении.
Прикреплённые файлы проверит искусственный интеллект, так что некорректные вложения можно сразу заменить.
Лев Каштанов

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