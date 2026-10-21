В лесах Московской области убрали около 4900 аварийных деревьев

21 октября 2026, 09:11

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4 885 аварийных деревьев убрали в подмосковных лесах с начала текущего года из 6 109 запланированных. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Аварийными считаются деревья, представляющие опасность для людей и имущества. Это стволы с опасным наклоном, гнилью или с оборванными корнями.





«Ликвидация идет с опережением графика», — отметил глава регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.