В лесах Московской области убрали около 4900 аварийных деревьев
4 885 аварийных деревьев убрали в подмосковных лесах с начала текущего года из 6 109 запланированных. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Аварийными считаются деревья, представляющие опасность для людей и имущества. Это стволы с опасным наклоном, гнилью или с оборванными корнями.
«Ликвидация идет с опережением графика», — отметил глава регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.Лучшими филиалами Мособллеса по уборке деревьев стали Истринский, где ликвидировали 806 опасных стволов, Подольский (683), Волоколамский (382) и Сергиево-Посадский (312).
В ведомстве отметили, что для установления аварийности дерева его обследуют специалисты. Самовольная рубка запрещена и карается штрафами.