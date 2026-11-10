Сергиево-Посадский музей приглашает в путешествие по царским дорогам

10 ноября 2026, 12:43

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Выставка «Царскими дорогами. Александровская слобода — средневековая столица России» приглашает посетителей Сергиево-Посадского музея-заповедника проследить путь Ивана Грозного из Москвы в его загородную резиденцию. Маршрут проходил через Троице-Сергиев монастырь, а затем вел в Александровскую слободу. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.