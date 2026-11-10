Сергиево-Посадский музей приглашает в путешествие по царским дорогам
Выставка «Царскими дорогами. Александровская слобода — средневековая столица России» приглашает посетителей Сергиево-Посадского музея-заповедника проследить путь Ивана Грозного из Москвы в его загородную резиденцию. Маршрут проходил через Троице-Сергиев монастырь, а затем вел в Александровскую слободу. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Над проектом работали Сергиево-Посадский музей-заповедник и филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Александровская слобода». Из своих фондов они собрали более 60 раритетов: подлинные предметы, реконструкции, картины и произведения декоративно-прикладного искусства. Экспозиция рассказывает о двух важных местах эпохи первого русского царя.
Троице-Сергиев монастырь служил духовным центром и местом паломничества. В Александровской слободе находилась резиденция московских правителей. После введения опричнины в 1565 году она стала местом пребывания царской семьи и ближних бояр. Здесь решали вопросы внутренней и внешней политики.
В начале XVI века русские и итальянские зодчие создали в Слободе один из самых комфортабельных белокаменных дворцов за пределами Москвы. О его убранстве рассказывают фрагменты плиточного пола, кровельная черепица и печные изразцы. Среди экспонатов — макет Троицкого собора из Сергиевой обители. Он послужил образцом для храма в слободской резиденции. Посетители увидят и реконструкцию церкви Сошествия Святого Духа XV века. По данным музея, в ней Иван Грозный молился после гибели сына Ивана в Александровской слободе.
Дворец охраняли стрельцы и опричное войско. Облик царских стражников можно увидеть на картине художника Сергея Ефошкина и поддоне подсвечника конца XVI — начала XVII века. Последний хранит самое раннее из дошедших до наших дней изображений опричника. В резиденции принимали иностранные посольства.
О церемониале и царском пире рассказал датский посол Якоб Ульфельдт, посетивший Слободу в 1578 году. На выставке можно рассмотреть гравюры из его дневника и образцы русской и западноевропейской посуды XVI–XVII веков. Экспозиция знакомит и с традициями царских свадеб. В Александровской слободе Иван Грозный венчался с Марфой Собакиной, Анной Васильчиковой и Марией Нагой.
Выставка работает до 13 декабря 2026 года. Возрастное ограничение — 6+. Подробности доступны на сайте Сергиево-Посадского музея-заповедника.
Читайте также: