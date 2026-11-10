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В квартале «Белая дача парк» строят новый дом

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Компания ПИК продолжает строительство жилого дома в подмосковных Котельниках. Готовность новых корпусов в квартале «Белая Дача парк» достигла 45%. Об этом сообщает Минжилполитики Московской области.



Площадь здания превысит 61 тысячу квадратных метров. Покупателям предложат 1522 квартиры с разными планировками. На первом этаже появятся помещения для магазинов, аптек, кофеен и сервисных предприятий.

Строители уже смонтировали сборные железобетонные конструкции и почти закончили установку окон. Сейчас они возводят стены, прокладывают инженерные сети и занимаются отделкой.

Во дворе застройщик создаст парк без автомобильного движения. Там появятся детская и спортивная площадки, дорожки для прогулок и места отдыха. При проектировании территории и инфраструктуры специалисты учли принципы безбарьерной среды.

План квартала включает поликлинику, пять детских садов и две школы. Два дошкольных учреждения и одна школа уже принимают детей. Вдоль пешеходного бульвара работает игровая площадка ПлейХаб «Ферма» с домом-мельницей и искусственным ручьём.

Подмосковные застройщики возводят социальные объекты в жилых комплексах за счёт внебюджетных средств в рамках комплексного развития территорий.

Дарья Осипова

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