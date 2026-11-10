В квартале «Белая дача парк» строят новый дом
Компания ПИК продолжает строительство жилого дома в подмосковных Котельниках. Готовность новых корпусов в квартале «Белая Дача парк» достигла 45%. Об этом сообщает Минжилполитики Московской области.
Площадь здания превысит 61 тысячу квадратных метров. Покупателям предложат 1522 квартиры с разными планировками. На первом этаже появятся помещения для магазинов, аптек, кофеен и сервисных предприятий.
Строители уже смонтировали сборные железобетонные конструкции и почти закончили установку окон. Сейчас они возводят стены, прокладывают инженерные сети и занимаются отделкой.
Во дворе застройщик создаст парк без автомобильного движения. Там появятся детская и спортивная площадки, дорожки для прогулок и места отдыха. При проектировании территории и инфраструктуры специалисты учли принципы безбарьерной среды.
План квартала включает поликлинику, пять детских садов и две школы. Два дошкольных учреждения и одна школа уже принимают детей. Вдоль пешеходного бульвара работает игровая площадка ПлейХаб «Ферма» с домом-мельницей и искусственным ручьём.
Подмосковные застройщики возводят социальные объекты в жилых комплексах за счёт внебюджетных средств в рамках комплексного развития территорий.
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