В квартале «Белая дача парк» строят новый дом

10 ноября 2026, 09:28

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Компания ПИК продолжает строительство жилого дома в подмосковных Котельниках. Готовность новых корпусов в квартале «Белая Дача парк» достигла 45%. Об этом сообщает Минжилполитики Московской области.