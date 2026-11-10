Более 3 тысяч медиков пришли работать в сельские больницы Подмосковья
С 2012 года в Подмосковье более 3 тысяч медицинских работников трудоустроились по программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники программы получают единовременную выплату при трудоустройстве в сельское медучреждение. Размер поддержки зависит от удалённости населённого пункта: врачи могут получить 1 млн или 1,5 млн рублей, средний медперсонал — 500 тыс. или 750 тыс. рублей.
Программа охватывает специалистов разных направлений, в том числе терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, врачей общей практики, онкологов, неврологов и рентгенологов. Для участия нужно обратиться в кадровую службу медицинской организации. Подробнее о программе и других мерах поддержки медработников можно узнать на сайте «Работа врачом».
Программа охватывает специалистов разных направлений, в том числе терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, врачей общей практики, онкологов, неврологов и рентгенологов. Для участия нужно обратиться в кадровую службу медицинской организации. Подробнее о программе и других мерах поддержки медработников можно узнать на сайте «Работа врачом».