Транспортная полиция проводит рейды против зацепинга на Белорусском направлении

10 ноября 2026, 11:07

Фото: пресс-служба линейного отдела МВД

На Белорусском направлении Московской железной дороги транспортные полицейские проводят рейды для профилактики травматизма и борьбы с зацепингом. Особое внимание они уделяют безопасности школьников.