Транспортная полиция проводит рейды против зацепинга на Белорусском направлении
На Белорусском направлении Московской железной дороги транспортные полицейские проводят рейды для профилактики травматизма и борьбы с зацепингом. Особое внимание они уделяют безопасности школьников.
Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва — Белорусская беседуют с подростками, которые пересекают пути по дороге на учёбу и домой. Полицейские объясняют им правила поведения на железной дороге и раздают пассажирам памятки.
Взрослым и детям напоминают, что нельзя переходить пути в неположенных местах, подлезать под вагоны и забираться на их крыши. Опасность представляют игры рядом с железнодорожным полотном и прыжки с платформы.
По состоянию на 9 ноября 2026 года на железной дороге пострадали 148 несовершеннолетних, 87 из них — в результате зацепинга. Погибли 67 подростков, в том числе 37 зацеперов.
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