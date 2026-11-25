Ивантеевский театр моды завоевал награды двух фестивалей-конкурсов
Лауреатами сразу двух международных фестивалей-конкурсов — «Вперёд к мечте» и «Единство России» — стал театр моды «Русичи» из Ивантеевки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
На конкурсы коллектив из Ивантеевки представил коллекцию «Русь славянская. Снегурочка». Юные модели превратили дефиле в маленький спектакль-сказку по мотивам русского фольклора.
«На фестивале «Единство России» «Русичи» стали лауреатами второй степени, а на фестивале «Вперёд к мечте» удостоились звания лауреатов первой степени», — говорится в сообщении.В администрации округа поздравили педагогов театра моды Раису Клокову, Светлану Паршину и Светлану Павликову и пожелали коллективу дальнейших успехов.