25 ноября 2026, 13:41

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Лауреатами сразу двух международных фестивалей-конкурсов — «Вперёд к мечте» и «Единство России» — стал театр моды «Русичи» из Ивантеевки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





На конкурсы коллектив из Ивантеевки представил коллекцию «Русь славянская. Снегурочка». Юные модели превратили дефиле в маленький спектакль-сказку по мотивам русского фольклора.





«На фестивале «Единство России» «Русичи» стали лауреатами второй степени, а на фестивале «Вперёд к мечте» удостоились звания лауреатов первой степени», — говорится в сообщении.