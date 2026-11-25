25 ноября 2026, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автобусы на некоторых маршрутах в Московской области могут следовать с задержками из-за снегопада. Об этом пассажиров предупредила компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





Непогоду в столичный регион принёс балканский циклон Wilka. Во вторник, 24 ноября, выпало около 14 сантиметров снега. Сегодня, 25 ноября, осадки продолжаются. Синоптики предупреждают, что сугробы могут вырасти ещё на 11 сантиметров.





«Перевозчик попросил пассажиров предусмотреть больше времени на дорогу», — говорится в сообщении.