В Сергиевом Посаде провели ярмарку профессий в необычном формате

20 августа 2026, 13:15

оригинал Александр Карпенко (фото «Радио 1»)

Инновационную ярмарку профессий провели в Сергиевом Посаде 15 августа. В ней приняли участие более 30 местных предприятий.





О том, чем формат этого мероприятия отличался от обычной ярмарки вакансий, рассказал в эфире «Радио 1» сопредседатель Союза директоров промышленных предприятий Сергиево-Посадского округа, гендиректор компании «Новые технологии и материалы», член правления РСПП Подмосковья Александр Карпенко.



Он объяснил, что целью ярмарки было не представить посетителям свободные рабочие места в той или иной компании, а рассказать о различных профессиях.





«Нам было важно, чтобы люди увидели, чем можно заниматься на различных предприятиях, о работе рядом с домом. Для того, чтобы молодые могли выбрать свою карьерную траекторию, а люди с опытом — посмотреть, не стоит ли что-то изменить в жизни и получить новую профессию, заняться тем, что им интересно», — сказал Карпенко.

«Такой формат позволил достучаться до всех присутствующих. Каждый человек ушёл с чем-то своим. Я считаю, что цели были поставлены правильно и задачи выполнены. И посетители говорили только слова благодарности», — подчеркнул гость «Радио 1».

«Это и химическая промышленность, и пищевая промышленность, и производство лекарств и ветеринарных препаратов. Профессии были самые разнообразные, и компании настолько по-разному их представляли, что выделять кого-то не стоит. Но люди остались довольны. Опыт показал, что такой формат очень нравится аудитории. Поэтому я считаю, что его нужно брать за основу и проводить в других округах», — отметил Карпенко.