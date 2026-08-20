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День флага России отпразднуют в 86 парках Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Общеобластное праздничное мероприятие «Моей Родины триколор», посвящённое Дню государственного флага России, проведут в субботу, 22 августа, в 86 парках Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.



В программе праздника концерты «Вместе мы сила», шествия «Мой флаг», мастер-классы «Символы России», патриотические флешмобы и многое другое.

«В частности, посетители усадьбы Кривякино в Воскресенске смогут свалять из шерсти голубя мира и сделать брелок «Флаг России», юных гостей Центрального парка культуры и отдыха в Пушкине ждёт интерактивное занятие и конкурс «Матушка Земля», в парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске развернут выставку «Мой флаг», а в Клину дадут концерт гусляры», — говорится в сообщении.
Подробная программа мероприятий размещается в соцсетях парков.
Лев Каштанов

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