День флага России отпразднуют в 86 парках Подмосковья
Общеобластное праздничное мероприятие «Моей Родины триколор», посвящённое Дню государственного флага России, проведут в субботу, 22 августа, в 86 парках Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
В программе праздника концерты «Вместе мы сила», шествия «Мой флаг», мастер-классы «Символы России», патриотические флешмобы и многое другое.
«В частности, посетители усадьбы Кривякино в Воскресенске смогут свалять из шерсти голубя мира и сделать брелок «Флаг России», юных гостей Центрального парка культуры и отдыха в Пушкине ждёт интерактивное занятие и конкурс «Матушка Земля», в парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске развернут выставку «Мой флаг», а в Клину дадут концерт гусляры», — говорится в сообщении.Подробная программа мероприятий размещается в соцсетях парков.