В Подмосковье ввели ещё одну меру поддержки для семей участников СВО
Новую меру поддержки для членов семей участников специальной военной операции ввели в Московской области: теперь жёны и дети пропавших без вести бойцов могут проходить бесплатную реабилитацию в оздоровительном центре «Литвиново». Соответствующий закон приняла Мособлдума. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Ранее право на реабилитацию распространялось только на вдов участников СВО и их детей.
«Когда связь с близким, участвующим в военных действиях, прерывается и невозможно подтвердить его захват в плен или гибель, семья сталкивается с тяжелой и тревожной неопределенностью. Это одна из самых сложных ситуаций. И в это время особенно важна поддержка со стороны государства», — прокомментировал принятие закона член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев.Проходить курс реабилитации родные пропавших без вести смогут раз в год. В центре «Литвиново» их будут сопровождать психологи, педагоги и спортивные инструкторы.
Ранее сообщалось, что в Московской области действуют 77 мер поддержки участников СВО и их близких. Они включают право на бесплатное социальное и медицинское обслуживание, различные льготы и выплаты, а также помощь с трудоустройством. Навигатор по мерам поддержки размещён на подмосковном портале госуслуг.