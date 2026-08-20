В Подмосковье ввели ещё одну меру поддержки для семей участников СВО

20 августа 2026, 12:41

оригинал Фото: медиасток.рф

Новую меру поддержки для членов семей участников специальной военной операции ввели в Московской области: теперь жёны и дети пропавших без вести бойцов могут проходить бесплатную реабилитацию в оздоровительном центре «Литвиново». Соответствующий закон приняла Мособлдума. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





Ранее право на реабилитацию распространялось только на вдов участников СВО и их детей.





«Когда связь с близким, участвующим в военных действиях, прерывается и невозможно подтвердить его захват в плен или гибель, семья сталкивается с тяжелой и тревожной неопределенностью. Это одна из самых сложных ситуаций. И в это время особенно важна поддержка со стороны государства», — прокомментировал принятие закона член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев.