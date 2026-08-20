Школа-новостройка в Лосино-Петровском получила важный документ о готовности

20 августа 2026, 12:15

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школе на 1 100 мест, построенной в микрорайоне Лукино-Варино посёлка Свердловский Лосино-Петровского городского округа, выдали заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Здание общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров разделено на два блока — на 400 мест для младшеклассников и на 700 мест для учеников средней и старшей школы.





«Учебное заведение рассчитано не только на обычные уроки. Дети смогут проводить опыты в лабораториях, работать в мастерских, заниматься в кружках и готовиться к школьным мероприятиям. В здании расположен актовый зал на 350 мест, библиотека с ИТ-зоной, два спортивных зала, а также кабинет «Движения первых» и Центр детских инициатив», — говорится в сообщении.