Школа-новостройка в Лосино-Петровском получила важный документ о готовности
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Школе на 1 100 мест, построенной в микрорайоне Лукино-Варино посёлка Свердловский Лосино-Петровского городского округа, выдали заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Здание общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров разделено на два блока — на 400 мест для младшеклассников и на 700 мест для учеников средней и старшей школы.
«Учебное заведение рассчитано не только на обычные уроки. Дети смогут проводить опыты в лабораториях, работать в мастерских, заниматься в кружках и готовиться к школьным мероприятиям. В здании расположен актовый зал на 350 мест, библиотека с ИТ-зоной, два спортивных зала, а также кабинет «Движения первых» и Центр детских инициатив», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроили футбольное поле и установили игровые площадки, а во внутреннем дворе сделали места для отдыха.
Школа откроется 1 сентября.