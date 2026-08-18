В Сергиевом Посаде за последние пять лет создали более 6000 новых рабочих мест
Свыше шести тысяч новых рабочих мест открыли на производственных предприятиях Сергиево-Посадского округа за последние пять лет.
Об этом рассказал депутат Госдумы, ответственный секретарь Попечительского совета Фонда развития Сергиева Посада Сергей Пахомов в интервью «Радио 1». По его мнению, развитию экономики округа помогло открытие муниципальных технопарков.
«Мы были пионерами в этом, мы придумал муниципальные технопарки. Первый из них — «М-8» в селе Сватково — заполнен уже на 100%. И сейчас уже строим третий. В результате более шести тысяч новых рабочих мест в округе открылись только в сфере производства», — сказал Пахомов.Он добавил, что рост наблюдается и в сфере сельского хозяйства. За последние годы округ вышел на первое место по производству молока и сыров.
«Кроме того, у нас открываются предприятия малого бизнеса в сфере общепита и небольшие гостиницы — по четыре-пять в год. А сейчас приступаем к строительству относительно больших: на 100 и 110 номеров», — сообщил Пахомов.Он также отметил, что в город уже приходят инвесторы, готовые вкладываться в создание больших пятизвёздочных отелей.