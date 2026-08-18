На мероприятиях в честь 1 сентября в Подмосковье будут дежурить 3000 полицейских

18 августа 2026, 13:51

оригинал Фото: istockphoto.com/Dzurag

Правоохранители Московской области перейдут в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности на мероприятиях в честь начала учебного года. О мерах, которые будут приняты, доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями ведомств и округов начальник полиции региона Вячеслав Цуркан.





Он отметил, что 1 сентября изменят маршруты патрулирования экипажей ДПС — с учётом мест расположения школ и движения школьных автобусов. А в охране безопасности на торжественных линейках будут участвовать три тысячи полицейских.





«Планируется задействовать три тысячи сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, порядок на линейках будут охранять полторы тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также представители казачества и других общественных формирований», — сказал Цуркан.