День флага в Сергиевом Посаде отпразднуют в парке «Скитские пруды»

18 августа 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Общеобластное мероприятие «Моей Родины триколор», приуроченное ко Дню государственного флага России, в Сергиево-Посадском округе проведут в парке «Скитские пруды». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Праздник состоится в субботу. Но маленькие гости парка смогут настроиться на него ещё в пятницу — в этот день для них проведут творческий мастер-класс «Символы России». Он будет проходить с 14:00 до 15:00 в досуговом центре «Под крышей».





«Активности в рамках мероприятия «Моей Родины триколор» начнутся 22 августа в 13:00, а завершатся в 17:00. Посетителей ждут выступления артистов, флешмобы и много других развлечений», — говорится в сообщении.