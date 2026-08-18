В Протвине завершили капремонт лицея №2
Капитальный ремонт здания лицея №2, расположенного на улице Гагарина в городе Протвино округа Серпухов, выполнен на 100%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы провели за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В постройке общей площадью около 6 800 квадратных метров обновили фасад, кровлю, входную группу, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, сантехнику, батареи, двери и окна, провели отделку помещений, установили там новое оборудование и мебель и благоустроили пришкольную территорию», — говорится в сообщении.Лицей откроется для учеников 1 сентября.