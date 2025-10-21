В Серпухове открылся фестиваль «Андреевская осень», посвященный наследию фотохудожника Николая Андреева
В Серпуховском историко-художественном музее стартовал ежегодный фестиваль «Андреевская осень», который является данью памяти и уважения творчеству выдающегося фотохудожника-пикториалиста Николая Андреева. Именно он в начале XX века прославил Серпухов на международных арт-выставках, представив миру уникальный взгляд на искусство фотографии. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фестиваль служит важной культурной площадкой, объединяющей как последователей стиля Андреева, так и фотографов самых разных направлений — от признанных профессионалов до увлеченных любителей. Особенностью события является активное участие членов Союза фотохудожников России, которые не только демонстрируют свои работы, но и делятся с аудиторией богатым творческим и техническим опытом.
Экспозиция этого года предлагает гостям познакомиться с фотоработами ярких представителей современной фотографической сцены. Среди ключевых участников:
- Александр Тягны-Рядно (г. Москва), секретарь Союза фотохудожников России, чьи работы известны по многочисленным выставкам.
- Алексей Назаров (г. Обнинск), автор образовательной программы «Фотографика» и куратор фотофестиваля «Искусство видеть мир».
- Анатолий Павлов (г. Серпухов), лауреат премий Министерства культуры РФ 2024 и 2025 годов, чьи работы отмечены на всероссийских и международных конкурсах.
Помимо современных работ, в рамках фестиваля представлена и историческая часть — коллекция старинных фотоаппаратов, которая позволяет проследить эволюцию фототехники и лучше понять, в каких условиях творили мастера прошлого. Важным компонентом «Андреевской осени» является его образовательная миссия. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, творческие встречи и лекции, где мэтры фотодела делятся секретами мастерства с начинающими авторами, обеспечивая преемственность поколений и развитие фотоискусства в регионе.
Выставка будет открыта для всех желающих до 30 ноября. Посещение мероприятия станет прекрасной возможностью погрузиться в мир художественной фотографии, оценить связь времен и открыть для себя новые имена в этом виде искусства.