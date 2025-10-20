В Городском округе Серпухов продолжается строительство нового тротуара

20 октября 2025, 13:58

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

На улице Солнечной в поселке Оболенск началось строительство пешеходной дорожки длиной 12 метров. Работы направлены на обеспечение безопасного и комфортного передвижения жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.