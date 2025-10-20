Достижения.рф

В Городском округе Серпухов продолжается строительство нового тротуара

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

На улице Солнечной в поселке Оболенск началось строительство пешеходной дорожки длиной 12 метров. Работы направлены на обеспечение безопасного и комфортного передвижения жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Параллельно на улице Фестивальной проходит отсыпка щебнем. Это улучшит качество дорожного покрытия и сделает его более ровным, что напрямую повлияет на повышение безопасности дорожного движения и минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций.

Реализуемые мероприятия являются частью комплексной программы по развитию дорожной инфраструктуры, которая повышает транспортную доступность и качество жизни в поселке.

Дайана Хусинова

