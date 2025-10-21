В Коломне ввели в эксплуатацию новый дом в ЖК «Подлипки-Город»

В городском округе Коломна введён в эксплуатацию новый жилой дом в составе комплекса «Подлипки-Город». Разрешение на ввод выдано Министерством жилищной политики Московской области застройщику ООО СЗ «РК-Газсетьсервис».
Трёхэтажное здание из трёх секций общей площадью около 2 тысяч квадратных метров рассчитано на 30 квартир различной планировки — от одно- до трёхкомнатных. В доме предусмотрены остеклённые балконы и лоджии, а в подъездах оборудованы помещения для хранения колясок. Дворовую территорию благоустроят: появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. ЖК «Подлипки-Город» включает строительство более 45 малоэтажных домов. Проект сочетает городскую инфраструктуру с природным окружением — на территории запланированы прогулочные зоны, многофункциональный центр, велодорожка, площадки для спорта и отдыха.