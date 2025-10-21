В Коломне ввели в эксплуатацию новый дом в ЖК «Подлипки-Город»

21 октября 2025, 09:38

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Коломна введён в эксплуатацию новый жилой дом в составе комплекса «Подлипки-Город». Разрешение на ввод выдано Министерством жилищной политики Московской области застройщику ООО СЗ «РК-Газсетьсервис».