Хор «Кантилена» представит Подмосковье в финале Всероссийского фестиваля

21 октября 2025, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Академический камерный женский хор «Кантилена» ДК «Сатурн» вышел в финал XI Всероссийского хорового фестиваля. Коллектив стал лауреатом I степени на окружном этапе по Центральному федеральному округу, который прошёл в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Фестиваль был посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а также проходил в рамках национального проекта «Семья».



Победа коллектива под руководством хормейстера Екатерины Белкиной и концертмейстера Артёма Сидорова обеспечила «Кантилене» участие в финале, где хор представит Московскую область. Коллектив, основанный в 1990 году, с 2008 года носит звание «Народный». В его составе женщины от 18 лет и старше. Репертуар хора включает произведения русской и зарубежной классики, духовную, фольклорную и современную музыку.



«Кантилена» активно выступает на площадках Раменского округа и Московской области, проводит концерты для людей с ОВЗ и ветеранов, участвует в окружных и областных мероприятиях, а также является многократным лауреатом конкурсов различного уровня.

