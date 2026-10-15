Ремонт крыши школы в посёлке Правдинский завершат на следующей неделе
Крышу ремонтируют в школе Образовательного комплекса №2, расположенной на Проектной улице в посёлке Правдинский Пушкинского округа. Закончить работы планируют до конца будущей недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов.
«Здание построили 86 лет назад, оно давно нуждалось в обновлении кровли. Рабочие демонтировали изношенное покрытие общей площадью около 2 200 квадратных метров, потом заменили обрешетки и стропила, установили водостоки и снегозадержатели. Сейчас готовность ремонта составляет 75%», — сказал Красноцветов.В школе учатся более 500 детей. Ремонт сделает пребывание в учебном заведении более комфортным и безопасным.