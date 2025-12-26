В школах и колледжах Подмосковья работают 900 советников директоров по воспитанию

26 декабря 2025, 19:52

оригинал Фото: сайт Навигаторы детства / Московская область

На Всероссийском совещании региональных министров образования подвели итоги года и отметили достижения Московской области. Министр образования региона Ингрид Пильдес получила почётную грамоту за значительные заслуги в сфере образования.





Отметили и систему воспитания Московской области. Благодарственное письмо вручили региональному координатору проекта «Навигаторы детства» Святославу Громову. В 2025 году в рамках проекта провели более 140 мероприятий, задействовали свыше 900 советников директора по воспитанию, охватили порядка 2,5 млн ребят.



Проект «Навигаторы детства» – это уникальный случай, когда в школах и колледжах всей страны появляются настоящие наставники, советники, директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, рассказал Громов «Радио 1».

«Их миссия – раскрыть потенциал каждого ребёнка, объединить педагогов и родителей для достижения этой цели, создать в школах интересные воспитательные пространства по интересам детей. И сегодня в школах и колледжах Московской области работают более 900 таких ярких специалистов. Уходящий год президент объявил Годом защитника Отечества. И, конечно, вся огромная команда советников под руководством Российского детско-юношеского центра и Минпросвещения России провела большое количество мероприятий по этому направлению», – рассказал Громов.

«В каждой образовательной организации организованы пункты по изготовлению окопных свечей. Родители, дети и педагоги Московской области объединились и сшили более 20 000 маскировочных сетей, отправили более 10 тонн гуманитарной помощи, а также письма с добрыми словами и пожеланиями нашим дорогим героям. В каждом музее в школах и колледжах хранятся их истории», – отметил собеседник «Радио 1».

«Хочешь сосредоточиться на помощи людям и собрать вокруг себя настоящую команду? Тогда открываем клуб волонтёров, клуб юных спасателей. И спасают они не только детей и природу, но и заботятся о братьях наших меньших, собаках и кошках, которые находятся в приютах. Хочешь обсудить фильмы? Пожалуйста – есть киноклубы. Как раз вчера в школе провели просмотр картины «Иван Макарович» под руководством известного режиссёра Егора Кончаловского. Там же он представил свой короткометражный фильм про детей, лишённых детства. Эти мероприятия проводятся для детального обсуждения смыслов, тем, идей и ценностей, которыми руководствовались актёры этого фильма», – поделился региональный координатор проекта «Навигаторы детства».