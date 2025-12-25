Подмосковные школьники завоевали 20 медалей на международных олимпиадах
Школьники из Московской области завоевали в текущем году 20 медалей на десяти международных предметных олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Представители Подмосковья, выступавшие в составе российских сборных, принесли своим командам пять медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, Международной олимпиаде по физике (IPhO) и Международной математической олимпиаде (IMO).
«Кроме того, ещё 15 медалей школьники из Московской области завоевали на семи тренировочных олимпиадах: Romanian Master of Mathematics, Открытой международной биологической олимпиаде (OIBO), Китайской национальной олимпиаде по математике (CMO), Международной астрономической олимпиаде (IAO), Международной юниорской географической олимпиаде (IJGO), Международной научной физической олимпиаде (ISPhO) и Азиатской олимпиаде по физике (APhO)», — говорится в сообщении.Всего на основных олимпиадах ученики подмосковных школ завоевали четыре золотые и одну серебряную медали, а на тренировочных — семь золотых, пять серебряных и три бронзовые.