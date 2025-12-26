В Подмосковье к акции «Внуки по переписке» подключились более 7 тыс. учащихся
В преддверии Нового года свыше 7 тыс. воспитанников дошкольных групп, школьников и студентов Московской области стали участниками Всероссийского проекта «Внуки по переписке», сообщает Министерство образования Московской области.
Волонтёрская инициатива направлена на поддержку пожилых людей, проживающих в одиночестве. Участники проекта готовят письма и поздравительные открытки, которые затем направляются адресатам по почте.
Под руководством советников по воспитанию дети и молодёжь оформили послания рисунками и тёплыми новогодними пожеланиями.
Как отмечают участники акции, такие письма нередко становятся для пожилых людей важным и радостным событием, напоминая им о внимании, заботе и чувстве причастности к большому сообществу.
