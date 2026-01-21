Студент и преподаватель Губернского колледжа отличились на автогонках
Команда Губернского колледжа успешно выступила на соревнованиях по ралли-спринту, которые прошли на площадке «РаллиКроссАрена» в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
Артём Паршин завоевал бронзовые медали в классах «Студенческий» и «Переднеприводные автомобили». А преподаватель колледжа Дмитрий Решетов взял серебро в классе «Переднеприводные автомобили». Участники соревновались на время прохождения локальной дистанции сложной конфигурации.
Как отметили в колледже, автогонки становятся новым направлением подготовки кадров. Разработаны учебные планы, на современной трассе созданы условия для практики. Это позволяет будущим специалистам автомобильного дела развивать необходимые профессиональные компетенции.
В министерстве добавили, что для школьников и студентов доступно более 6000 программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования.
