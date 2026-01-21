Студент и преподаватель Губернского колледжа отличились на автогонках

21 января 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда Губернского колледжа успешно выступила на соревнованиях по ралли-спринту, которые прошли на площадке «РаллиКроссАрена» в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.