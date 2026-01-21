В Московской области за год построили 84 социальных объекта
Строительство 84 объектов социального назначения завершили в Московской области в 2025 году. Это школы, детские сады, поликлиники и пр. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
В частности, в Подмосковье открыли 28 новых детсадов в общей сложности на шесть с половиной тысяч мест и 28 школ на 23 тысячи учеников.
«Более половины объектов образования — 14 школ и 21 детсад — возвели за счёт застройщиков в рамках договора о комплексном развитии территории», — отмечается в сообщении.В сфере здравоохранения построили 21 объект: поликлиники, фельдшерско-акушерские и здравпункты. Кроме того, в Мытищах возвели новое здание театра драмы и комедии «ФЭСТ», а в Бронницах — физкультурно-оздоровительный комплекс.