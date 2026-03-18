В системе здравоохранения Подмосковья работают около 5000 наставников

18 марта 2026, 13:12

Более пяти тысяч наставников помогают молодым медикам Московской области освоится со своими обязанностями. Такая работа проводится в рамках пилотного проекта, который реализует на территории региона Минздрав РФ.





Об этом рассказал зампред подмосковного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин на всероссийский форуме с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов», передаёт корреспондент «Радио 1».





«Проект позволил протестировать различные процессы, которые помогают адаптироваться молодёжи. И сегодня на форуме проходит обсуждение тех новелл, которые изменили подход к системе наставничества. В первую очередь в системе здравоохранения», — сказал Забелин.