В Подмосковье обозначили главные задачи института наставничества
Всероссийский форум с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» открылся в Доме правительства Московской области в Красногорске. Собравшихся поприветствовал от лица губернатора Андрея Воробьёва зампред регионального правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, сообщает корреспондент «Радио 1».
Наставничество играет важную роль во всех областях жизни общества, отметил Забелин.
«Наставничество важно для каждого. Это касается не только для системы здравоохранения или образования, но и для других сфер народного хозяйства. Мы все были молодыми специалистами, и нам показывали те или иные моменты наши старшие товарищи. (…) Быть наставником — это очень большая ответственность. Потому что важно передать не только знания, но самое главное — привить любовь к профессии и к нашему отчеству», — сказал он.В работе форума принимают участие представители медицинских организаций и учебных заведений, профсоюзов, бизнес-сообщества, а также руководители кадровых служб.