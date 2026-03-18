Медики Подмосковья подали более 2,3 тыс. заявок на компенсацию аренды жилья

18 марта 2026, 11:00

Свыше 2 300 заявок на получение компенсации за аренду жилья подали через региональный госпортал медицинские работники Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Компенсация положена медикам, работающим в государственных учреждениях региона на полную ставку и не имеющим в собственности жилплощади на территории Подмосковья.





«Сумма компенсации зависит от округа, где работает человек. Для одиночки она составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для супружеской пары медработников — от 30 до 45 тысяч рублей», — говорится в сообщении.