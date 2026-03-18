В Подмосковье с начала года кровь сдали около 20 тысяч доноров

18 марта 2026, 10:50

Почти 20 тысяч человек сдали донорскую кровь и её компоненты в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Доноров принимают в областном Центре крови и его филиалах. Кроме того, регулярно проводятся выездные акции.





«В Подмосковье проживает огромное количество неравнодушных людей, готовых помочь тем, кто попал в беду. С начала года кровь и её компоненты в регионе сдали почти 20 тысяч человек, из них более 2 200 впервые стали донорами», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.