Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

16 декабря 2025, 15:12

Фото: iStock/smolaw11

Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ведомству вузы на 2026/2027 учебный год, следует из документа министерства. Об этом сообщает РИА Новости.