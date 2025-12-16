Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ведомству вузы на 2026/2027 учебный год, следует из документа министерства. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно утверждённым требованиям, абитуриентам необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку и профильной математике. Минимальный порог по физике установлен на уровне 41 балла, по обществознанию — 45, по информатике — 46. Для поступления по истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии потребуется не менее 40 баллов.
По сравнению с 2025/2026 учебным годом минимальные баллы по ряду предметов были повышены. Так, по химии и биологии порог вырос с 39 до 40 баллов, по физике — с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, по иностранному языку — с 30 до 40 баллов.
