18 ноября 2026, 09:19

В Талдомском городском округе продолжаются работы на трех объектах коммунальной инфраструктуры. В Ермолине и Юркине специалисты модернизируют водозаборные узлы, в Вербилках строят напорный коллектор. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев рассказал, что до конца года регион планирует провести 96 мероприятий на объектах и сетях.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Работы проходят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Она охватывает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт коммунальных объектов. По словам министра, жители продолжат получать услуги во время проведения работ. Кирилл Григорьев отметил, что на некоторых объектах специалисты уже завершили модернизацию. После этого число жалоб на качество и запах воды сократилось, а в отдельных случаях такие обращения прекратились.В деревне Ермолино рабочие занимаются водозаборным узлом с действующей артезианской скважиной. Мощность объекта составляет 480 кубометров в сутки. Сейчас на площадке собирают модульную станцию очистки воды. Строительная готовность узла достигла 60%.Еще один проект реализуют в деревне Юркино. Здесь специалисты строят водозаборный узел, готовность которого составляет 57%. Подрядчик уже обустроил резервуары промывной воды и проложил трубопроводы. Рабочие выполнили необходимую обвязку и подготовили фундамент для станции очистки.В поселке Вербилки строители прокладывают напорный коллектор. Его общая протяженность составит 1562 метра. К настоящему времени подрядчик выполнил 1446 метров трассы, а общая готовность объекта превысила 87%. Завершение проекта позволит улучшить водоотведение для 10 тысяч жителей поселка. Для этого рабочим предстоит закончить оставшуюся часть коллектора и довести объект до ввода в эксплуатацию.За ходом трех проектов следит проектный офис Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Его специалисты координируют взаимодействие заказчика и подрядчика на каждом этапе — от инженерных изысканий до ввода объектов в эксплуатацию.